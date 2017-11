Tu si que Vales , le immagini dell ottava puntata

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Sabato 18 novembre, in prima serata, ottavo appuntamento con "Tu sì que Vales", l’imbattibile show del sabato sera di Canale 5. Il programma di settimana in settimana mostra sempre più artisti di qualsiasi età e nazionalità che propongono le performance più svariate: giocolieri, mentalisti, acrobati, cantati, attori, imitatori, comici, campioni sportivi, maghi, artisti di strada... A giudicarli sono sempre Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi affiancati dalla giuria popolare presieduta da Mara Venier. In studio a condurre lo show, Belen Rodriguez con Martin Castrogiovanni.