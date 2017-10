clicca per guardare tutte le foto della gallery

Sabato 21 ottobre, in prima serata su Canale 5, Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara tornano per il quarto appuntamento con lo show leader del sabato sera: "Tu si que Vales". In giuria: Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi. A rappresentare la giuria popolare: Mara Venier.