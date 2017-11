Sabato 25 novembre, in prima serata su Canale 5, nono imperdibile appuntamento con “Tu sì que Vales”. Il cerchio si stringe per i performer in gara: sono moltissimi i talenti che hanno partecipato a questa edizione con numeri di altissimo livello artistico. Al termine della puntata saranno svelati i nomi dei performer che accedono alla semifinale in diretta sabato 2 dicembre. Stesso meccanismo di selezione per la “Scuderia Scotti” che vedrà accedere in semifinale solo la crème de la crème del talento. A giudicare le esibizioni il poker d’assi formato da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi, affiancati da Mara Venier sindaca della giuria popolare. Conducono Belen Rodriguez e Martin Castrogiovanni.