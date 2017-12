Sabato 2 dicembre, in prima serata su Canale 5, appuntamento in diretta con la semifinale della quarta edizione di "Tu si que vales". Belen Rodriguez e Martin Castrogiovanni presenteranno i concorrenti, che sul palco si sfideranno per un posto in finale. Sarà il pubblico da casa a decretare chi accederà alla puntata conclusiva attraverso sms al numero 477.000.2, l'app Mediaset Fan e il sito www.witty.it.