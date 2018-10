"Tu si que vales", Alessandra Amoroso ospite della terza puntata

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Sabato 13 ottobre, alle 21:10, su Canale 5 va in onda il terzo appuntamento con "Tu si que Vales", l'imbattibile show di successo del sabato sera. A presentare in studio i numeri sempre più spettacolari e rocamboleschi i conduttori Belen Rodriguez con Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara; mentre a giudicare le performances Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi. A Iva Zanicchi, il compito di capitanare la giuria popolare che munita di tablet esprime il proprio voto rappresentando il gradimento del pubblico. Graditissima ospite in studio Alessandra Amoroso, grande interprete della musica italiana che si esibisce su "Trova un modo", nuovo singolo estratto dal suo neonato album "10".