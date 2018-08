Temptation Island , l affettuosa dedica di Filippo Bisciglia ai protagonisti

Terminata un'edizione da record in fatto di ascolti, "Temptation Island" ha chiuso i battenti tra riconciliazioni e addii. Ma ora che i protagonisti sono tornati alle loro vite, il padrone di casa e conduttore Filippo Bisciglia ha voluto rivolgere loro un'affettuosa dedica. Postando su Instagram una foto con le coppie ancora insieme (Oronzo e Valentina, Ida e Riccardo, Raffaela e Andrea, Giada e Francesco) e una con gli ex fidanzati Lara, Michael, Martina e Gianpaolo. A corredo degli scatti, ecco le sue parole. "È difficile spiegare ciò che provo per voi. È difficile spiegare il rapporto che si instaura tra di noi. È difficile spiegare i momenti vissuti insieme, è difficile a volte far capire le vostre scelte agli altri, ai nostri compagni di viaggio che ci seguono da casa. È facile giudicare ma soprattutto essere giudicati ma è altrettanto facile, se ci si sofferma a pensare un attimo, capire che le vostre scelte sono scelte dettate dal cuore ed ognuno di noi, col proprio cuore, ci fa ciò che vuole: è nostro, batte dentro di noi. È difficile mettersi in gioco, e voi lo avete fatto. È facile dirvi 'grazie', è stupendo dirvi vi voglio bene".