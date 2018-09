"Star Trek: The Next Generation", reunion a cena per il cast della serie cult

Le star della serie televisiva "Star Trek: The Next Generation" si sono ritrovati per una cena fra colleghi. Erano presenti presenti LeVar Burton (Geordi LaForge), Gates McFadden (Beverly Crusher), Patrick Stewart (Jean-Luc Picard), Sirtis (Deanna Troi), Brent Spiner (Data) e Michael Dorn (Worf). Le foto dell'incontro arrivano direttamente dal profilo twitter di Levar Burton e ci mostrano un sereno e rilassato Patrick Stewart, che recentemente ha annunciato il suo ritorno nei panni di Picard per una nuova serie tv di Star Trek presto su CBS All Access.