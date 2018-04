"Sei su Scherzi a Parte", 26 anni di scherzi in una serata da revival

clicca per guardare tutte le foto della gallery

"Scherzi a Parte" torna per una notte. La storica e popolarissima trasmissione che ha beffato oltre 950 personaggi famosi dello spettacolo, dello sport, della musica, della cultura, della politica, rivivrà venerdì 13 aprile alle 21.20 su Italia 1 con “Sei su Scherzi a Parte” . Si tratta di una serata all’insegna del divertimento che ripercorre la lunga vita del programma, durata 26 anni. Proprio negli anni di messa in onda della trasmissione, l’Italia e gli italiani sono cambiati radicalmente. “Sei su Scherzi a parte” ripercorre questo pezzo di storia del Belpaese attraverso gli scherzi riproposti in ordine temporale, con l’aggiunta di musiche, riferimenti storici, politici, sportivi e sociali dell’epoca e con la voce narrante di Francesco Pannofino.