"Modern Family", il cast festeggia le 200 puntate con un mega party

Festa grande per il cast di "Modern Family" per celebrare le 200 puntate della fortunata serie tv, vincitrice di ben ventidue premi Emmy, di cui cinque per la miglior serie commedia, e un Golden Globe per la miglior serie commedia o musicale. Sofia Vergara, Gloria Delgado-Pritchett nella sitcom, splendida e sexy in un abito fiorato con ampia scollatura, ha condiviso su Instagram alcuni scatti dal Catch, ristorante a West Hollywood, dove gli attori si sono trovati per un party davvero all'altezza di una..."Modern Family"!