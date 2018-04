"Maurizio Costanzo Show", Emma Marrone e Giancarlo Magalli tra gli ospiti della nuova puntata

Tanti ospiti per la quarta puntata del "Maurizio Costanzo Show", in onda giovedì 12 aprile, alle 23.20 circa su Canale 5. Questa settimana al talk di Maurizio Costanzo ci saranno Roberta Mazzi e Stefano Marco Cinetto, genitori di Livio, ragazzo di 16 anni di San Pietro in Cariano (Verona) vittima di bullismo, che nel 2012 si è tolto la vita. A testimoniare la dilagante espansione del fenomeno Irene Finotti, vittima di cyberbullismo. Ci saranno anche cantante Emma Marrone, il conduttore tv Giancarlo Magalli, la giornalista Selvaggia Lucarelli, gli inseparabili Luca Onestini e Raffaello Tonon, il conduttore e imitatore Filippo Bisciglia, la showgirl e attrice Maria Monsé, il sindaco di Matera Raffaello De Ruggieri Silva e la responsabile del progetto Cuore in Comune Alessandra Pozzi.