"Maurizio Costanzo Show" con Federica Panicucci e Orietta Berti

Quinto appuntamento con il "Maurizio Costanzo Show", in seconda serata su Canale 5. Giovedì 19 aprile Costanzo intervista Antonio Marra, papà di Nicola, ventunenne che ha perso la vita tre settimane fa a Positano (Sa) a causa dell’abuso d’alcool in una serata in discoteca. Ma sul palco del teatro Voxson ci saranno anche la conduttrice di Mattino 5 Federica Panicucci, i protagonisti di Uomini e Donne Over Gemma Galgani e Giorgio Manetti, i due cantanti e musicisti dei Pooh Riccardo Fogli e Roby Facchinetti, l’amatissima cantante Orietta Berti, l’attore comico Andrea Pucci, il primario dell’Istituto Nazionale Tumori di Aviano (Pn) Umberto Tirelli e il fondatore del franchising Rossopomodoro Franco Manna.