"Love Boat", il cast si riunisce 40 anni dopo il telefilm

E' stata una delle serie più amate di sempre. Prodotta negli Stati Uniti tra il 1977 e il 1987 e andata in onda da noi su Canale 5 a partire dal 1980, "Love Boat" ha segnato anche la storia del piccolo schermo nostrano. Personaggi come il saggio capitano Stubing, il dottore rubacuori Adam Bricker, il bartender Isaac e il simpatico Gopher, sono entrati nel cuore del pubblico che ne ha seguito le storie attraverso anni di repliche. A Los Angeles si è riunito il cast del telefilm e non mancava quasi nessuno.