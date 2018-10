clicca per guardare tutte le foto della gallery

Giovedì 4 ottobre, in seconda serata su Canale 5, l’ex Presidente del Consiglio Matteo Renzi è ospite del terzo appuntamento de "L’Intervista" di Maurizio Costanzo. Un incontro scandito da immagini evocative che raccontano un Matteo Renzi inedito, e in cui verranno mostrate in anteprima anche alcuni momenti del documentario “Firenze secondo me” dal senatore nella sua città.