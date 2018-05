Il 1° marzo del 1983 debuttava l'anime "Kiss Me Licia" (in originale era "Amami cavaliere"), uno dei cartoni animati giapponesi più amati dal pubblico italiano, molto più di quanto non avvenuto in patria. Nel nostro Paese sarebbe arrivato nel settembre del 1985, scatenando una tale passione nei fan che dal 1986 sono state realizzate 4 serie di telefilm ispirati al cartone, con protagonista Cristina D'Avena.