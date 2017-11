clicca per guardare tutte le foto della gallery

Il settimanale "Grand Hotel", nel numero in edicola l'11 agosto, ha intervistato Adriana Torrebejano, la Sol della popolare soap opera "Il Segreto", in onda su Canale5. Tra progetti futuri e amore, l'attrice spagnola si confessa sul suo passato da adolescente. Oltre a lei, non mancano alcuni scatti privati degli altri divi della fiction.