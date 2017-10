"Grease", 40 anni dopo... cosa è successo a Rizzo? Guarda come sono cambiati anche Danny e Sandy...

Ospite da Lorraine, programma televisivo inglese, per parlare del suo nuovo show "Apologia", Stockard Channing ha lasciato tutti a bocca aperta. Per chi la ricorda nel ruolo di Rizzo, leader delle Pink Lady, nel cult movie "Grease", la sua "trasformazione", a quasi 40 anni (il film uscì nel 1978) dal successo della pellicola musicale è impressionante. Quasi irriconoscibile, con la sua apparizione in tv la Channing ha suscitato moltissimi commenti da parte dei fan di "Grease", profondamente colpiti dal volto dell'attrice 73enne, che però ha dichiarato candidamente: "Sono la teenager più vecchia e vivente al mondo".

