"Grande Fratello 15", sfilata "Moda Mare al GF": inquilini in passerella

Gli inquilini hanno violato le regole del Freeze e il Grande Fratello ha in serbo una penitenza per loro: “Vi trasformerete in modelli e modelle per l'esclusiva sfilata "Moda Mare al GF"! Gli uomini della Casa dovranno sfilare, uno ad uno, di fronte alle donne che, tutte insieme, li giudicheranno per portamento, originalità e sex appeal con voti da 1 a 10 per ciascuna categoria. Poi toccherà alle donne sfilare ed essere giudicate dagli uomini. Grande Fratello vi mette a disposizione un set di accessori a testa. Scegliete quelli che più vi divertono e utilizzateli al meglio durante la vostra sfilata. Buon defilee a tutti!" Alberto indossa subito un cappello da stregone, Lucia Bramieri sceglie un costume da infermiera, Angelo opta per le orecchie da coniglio, Luigi preferisce indossare un boa di piume...