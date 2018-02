Mentre è in lavorazione in Islanda l'ultima stagione di "Game of Thrones", Daenerys Targaryen ha deciso di fuggire dai freddi ambienti della serie della HBO. Emilia Clarke è stata avvistata in giro per il centro di Roma. Durante le sue passeggiate, l'attrice ha scattato diverse foto delle meraviglie della Città Eterna e non ha disdegnato selfie con i fan che l'hanno riconosciuta.