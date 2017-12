"Fame - Saranno famosi" 35 anni dopo: la reunion in scena a teatro

A 35 anni dal debutto di "Fame - Saranno famosi", una delle serie tv più amate di sempre, va in scena a teatro la reunion degli attori principali del cast. Accadrà il 2 e il 3 dicembre al teatro Nuovo di Salsomaggiore Terme dove si terrà la "Fame Reunion for Kids 2017". Sono attese più di 1500 persone, molte delle quali provenienti dall'estero. Sarà l'occasione per rivedere personaggi amatissimi come Coco Hernandez (Erica Gimpel), Doris Schwartz (Valerie Landsburg), Danny Amatullo (Carlo Imperato), Nicole Chapman (Nia Peeples), Bruno Martelli (Lee Curreri), Holly Laird (Cynthia Gibb) e Jesse Velasquez (Jesse Borrego). I ricavi dello spettacolo andranno totalmente in beneficenza per aiutare 45 bambini abbandonati che vivono in una casa-famiglia in Colombia.