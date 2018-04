Dawson s Creek , la reunion del cast per i 20 anni della serie

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Nel 2018 "Dawson's Creek" spegne 20 candeline ed Entertainment Weekly ha fatto un mega regalo ai fan della serie cult. La rivista statunitense ha infatti riunito il cast per un servizio fotografico. Alla reunion erano presenti quasi tutti i protagonisti a partire da James Van Der Beek (Dawson Leery), Katie Holmes (Joey Potter), Michelle Williams (Jennifer Lindley) e Joshua Jackson (Pacey Witter). Il numero aprile della rivista uscirà con cinque copertine diverse: una con tutti i protagonisti e quattro personalizzate con alcuni attori. Katie Holmes ha detto: "Negli anni ci siamo frequentati, ma non ci siamo mai ritrovati tutti insieme, e non abbastanza a lungo".