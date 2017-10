America s Got Talent , sfida di décolleté in passerella

Sul red carpet delle semifinali di "America's Got Talent" sono stati i balconcini dei giudici e della conduttrice a catturare l'attenzione. Reggiseno di pizzo nero a vista per la top Heidi Klum, che l'ha fatto spuntare dalla giacchetta aperta e coloratissima. Niente intimo invece per Mel B, che ha sfoggiato il seno nudo velato appena dalla scollatura trasparente. A chiudere in bellezza la presentatrice Tyra Banks, fasciata in un mindress dorato da cui faceva capolino il seno alto e sodo. Sarà difficile per i finalisti rimanere concentrati davanti a tanta grazia...