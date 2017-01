Forum, Barbara Palombelli inaugura la nuova stagione con uno speciale

"Proveremo a farci conoscere da un pubblico diverso", dice a Tv Sorrisi e Canzoni, Barbara Palombelli, in riferimento alla collocazione domenicale dello speciale. "Apriamo con la famiglia perché sta diventando un luogo in cui cresce la violenza, sia fisica e psicologica", afferma la conduttrice.



Al centro della puntata, ci saranno tre cause giudiziarie che raccontano i cambiamenti avvenuti nelle famiglie, nella società e nella giustizia negli ultimi decenni, fino alla recente novità legislativa: il divorzio breve.



"Con questo programma sto facendo una colossale inchiesta sull'Italia, sulle sue passioni, sue sue trasgressioni – dice la Palombelli – Ci interroghiamo, facciamo molte domande e cerchiamo anche di dare qualche informazione: su questioni di proprietà, eredità, inquinamento, fecondazione assistita, che è uno di quegli argomenti sui quali c'è deserto legale".



Forum è il tribunale televisivo più longevo della Tv: quella in procinto di partire è la 31ma edizione. In 30 anni, il programma ha raccontato la storia del costume, della legislatura e della famiglia italiana, trattando quasi 18 mila cause, tutte tratte da storie vere e risolte secondo l'arbitrato previsto dal Codice di Procedura Civile.