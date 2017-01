Florina Marincea: "Altro che Pupa, ora sono una business woman"

No, non rinnega il passato ma Florina Marincea giura di essere un'altra persona. Anche fisicamente. La dieta e la palestra hanno forgiato il corpo statuario della 28enne ex Pupa . Da poco è tornata sui social - su Instagram regala immagini provocanti - vive tra Milano e Londra e a Tgcom24 racconta i nuovi progetti: "Ormai sono una business woman, sto aprendo un negozio di abbigliamento in Inghilterra, ma presto vi farò una bella sorpresa in tv".

Da tempo Flo non appare ad eventi mondani: "Non mi piace stare in mezzo a personaggi dello spettacolo, preferisco uscire con le mie amiche perché sono vere". Dopo l'edizione de "La Pupa e il secchione" con Enrico Papi e Paola Barale e la storia d'amore con Stefano Ricucci la Marincea ha fatto perdere le sue tracce: "Mi sono impegnata molto e ho studiato moda, da sempre la mia passione, tanto che presto aprirò uno store con un mio brand a Londra, che ospiterà anche altre griffe. Non solo, ho in mente anche di spaziare sul food, con negozi che vendono prodotti bio, che secondo me sono il futuro".



E la tv? "Ci sono due cose che bollono in pentola, ma sono molto scaramantica... Mi piacerebbe tornare in una veste comica, sono molto ironica, mi piace prendere in giro e farmi prendere in giro". Di quando era alle prese con il "secchione" Valerio De Camillis, ricorda: "Ero una matta, sempre arrabbiata perché non mi davano da mangiare, ho partecipato senza conoscere le regole del gioco, quando le ho capite mi hanno eliminato, ma è stato molto divertente". L'amore, invece, è un "disastro": "Sentimentalmente sono messa male, ne combino sempre... adesso in realtà ho una situazione particolare, sto frequentando un uomo che mi piace, ma siamo ancora sospesi... Vive a Londra, non aggiungo altro".