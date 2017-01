Flight 616, Paola Barale al timone dell'adventure dating: "Un sogno viaggiare in giro per il mondo"

"Ci sono stati diversi incidenti di percorso, oppure problemi tra le coppie. Io da sorella maggiore cercavo di tranquillizzarli" ha spiegato la Barale "La cosa che meno mi piaceva era quando una coppia veniva eliminata e doveva tornare a casa, mentre i momenti più emozionanti erano quando comunicavo ai concorrenti la nuova destinazione: vedevo lo stupore e l'attesa nei loro occhi, era bellissimo".



"Flight 616", prodotto da Magnolia, racconterà il viaggio intorno al mondo di sedici concorrenti(otto ragazzi e otto ragazze) che non si conoscono tra loro, con un età compresa tra i 21 e i 29 anni e tutti alla ricerca del vero amore. Nel corso della prima puntata si formeranno le coppie che potranno però 'scoppiare' nel corso del programma dando origine a una catena di intrecci amorosi: gelosie, tradimenti, passioni.



Dopo il primo check-in in Italia prenderà il via una vera e propria gara a tappe. I “passeggeri” voleranno di continente in continente, sfidandosi per aggiudicarsi i biglietti aerei per le misteriose mete successive.