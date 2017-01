Flight 616 atterra in Spagna per la penultima puntata

In prima serata su Italia 1 la penultima puntata di Flight 616 , che dopo 6548 miglia di volo ( più di 10.500 chilometri) atterra in Spagna con una sorprendente Corrida a una battaglia contro i mulini a vento. Solo tre coppie si imbarcheranno per la finale del primo adventure dating show della televisione italiana. Alle ore 21.10 andrà in onda la semifinale di Flight 616, condotto da Paola Barale e targato Magnolia.

Gli 8 ragazzi rimasti a bordo del volo sono pronti a proseguire la loro sfida intorno al mondo. Dopo l’addio alla coppia formata da Alessandra e Andrea, il gruppo è tornato in Europa, in terra iberica. La quinta puntata si aprirà a Madrid, una delle 10 capitali più vivibili del mondo. Le coppie di Flight 616 riusciranno a superare la dura prova della Movida madrileña senza cadere in tentazioni?



Durante una tappa che culminerà con l'ultimo overbooking e la sfida per determinare le tre coppie che accederanno alla finale, tra nuovi baci e scontri sempre più duri, i passeggeri di Flight 616 si confronteranno con una corrida molto speciale nella Plaza de toros de Aranjuez e sfidarsi come novelli Don Chisciotte all’ombra dei mulini a vento de La Mancia .



I ragazzi lotteranno per meritare una stanza nella splendida guest house, evitare il terribile loser camp e, soprattutto, conquistare il diritto a imbarcarsi per l’ultima misteriosa meta dell'adventure dating show in cui si parte da soli, ma si vince in coppia. Al termine di questa puntata scopriremo chi tra Andressa, Celeste, Ginevra, Tanya, Davide, Federico, Julian e Juri conquisterà la possibilità di lottare per l’ambito premio finale: continuare il viaggio intorno al mondo in business class.