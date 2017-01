Flavio Insinna fa retromarcia: non si sposa più

La coppia da subito ha solleticato il gossip, anche perché non esistono foto che li ritraggono insieme. Il loro sarebbe stato un colpo di fulmine scoccato nei corridoi della Rai pochi mesi fa. Una passione bruciata in fretta, che li ha prima portati ad annunciare le nozze e che ora invece sarebbero saltate pare per una decisione del conduttore. Rumors che però non sono stati ancora confermati ufficialmente.