08:33 - C'è una grande novità che arriverà sulla Rete giovane Mediaset. Flash sfreccia da metà gennaio in prima serata su Italia 1 in anteprima assoluta. Il telefilm "The Flash", con protagonista Grant Gustin, ha messo a segno ottimi ascolti in America. E sui nostri teleschermi approderà in accoppiata con la terza stagione di "Arrow".

"The Flash" ha proiettato il network CW sugli scudi ottenendo la più alta audience di una serie al debutto dal 2009. Quattro milioni e mezzo di spettatori totali che hanno battuto il precedente primato detenuto da "The Vampire Diaries" (Mya). Un successo in gran parte dovuto alla fascia maschile 12-34 anni, dove la serie ha dominato su tutti i concorrenti, e nella fascia 18-49 anni (maschi+femmine), dove è risultato il programma più visto del network da Settembre 2008.



Flash ha fatto il suo esordio nell’ottava puntata della serie tv più vista in Italia nel 2013, per poi dar vita a uno spin-off ad hoc con lo stesso team produttivo di “Arrow” (Greg Berlanti in testa). Ad interpretare il super-eroe che corre e si muove più veloce del lampo è stato chiamato Grant Gustin, già visto in “Glee” e al cinema nel film apocalittico “Affluenza”, ambientato allo scoccare della recente crisi economica. Gustin vestirà i panni dello scienziato dalla doppia vita Barry Allen, il quale capita a Starling City per indagare su una serie di rapine che riguardano il suo passato. Allen-Flash è stato presente in “Arrow” lungo 3 episodi prima di sfrecciare nella propria serie “su misura”. Geoff Johns, celebre fumettista della DC Comics, ha preso parte al progetto di spin-off del personaggio nato nel 1940 e già protagonista di una fortunata serie tv del 1990 con John Wesley Shipp nella tutina di foamglas del rosso giustiziere mascherato.



Flash è un personaggio dei fumetti creato da Gardner Fox e Harry Lampert nel 1940, pubblicato dalla DC Comics. E' un supereroe con il potere di muoversi a velocità straordinaria, sfidando le leggi della fisica. La sua prima apparizione è avvenuta nel primo numero di Flash Comics (1940). Secondo le strips, le capacità straordinarie di Flash derivano dalla loro connessione alla Speed-Force, una fonte di potenza extra-dimensionale infinita che permette di controllare l'energia cinetica. Flash è infatti in grado di muoversi a velocità incredibili riuscendo a superare di svariate volte la velocità della luce. Quando Flash è in movimento risulta invisibile perfino ad esseri super-veloci come Superman, oltre a poter camminare sull'acqua, sui soffitti o addirittura per aria. Facendo vibrare le molecole del proprio corpo a super-velocità, il super-eroe dalla tuta rossa fiammante è in grado di attraversare gli oggetti solidi o farsi attraversare, senza conseguenze, da corpi contundenti o proiettili. Inoltre, può eventualmente viaggiare nel tempo o accedere ad altre dimensioni. Oltre alla velocità di movimento Flash possiede anche un'incredibile rapidità di pensiero e riflessi da combattimento elevatissimi. Il suo essere è così talmente veloce da percepire il mondo come se fosse fermo.