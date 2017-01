Fioretta Mari, ex docente di "Amici": "Ho rischiato di morire"

Nelle prime edizioni di " Amici " Fioretta Mari insegnava recitazione ai ragazzi, cosa che non ha mai smesso di fare anche lontana dalle telecamere. La Mari tiene infatti corsi sia in Italia che negli Stati Uniti, alternandoli alla sua carriera di attrice. E proprio sul set ha rischiato di morire, come ha raccontato a Diva e Donna: "L'estate scorsa sono caduta in una botola coperta da un telo e sono finita in coma . Sono viva per miracolo".

"L'estate scorsa, la sera delle ultime riprese del film Al posto tuo, eravamo andati a scattare delle foto in un teatro di posa e sono caduta in una botola coperta da un telo " ha svelato l'attrice "Mi hanno portato al pronto soccorso con un trauma cranico, sono finita in coma ma per fortuna mi sono svegliata dopo poche ore. I medici dubitavano che potessi riprendermi in così poco tempo"



Fioretta ha mantenuto la cattedra di recitazione ad "Amici" dalla prima all'ottava edizione, prima che la disciplina venisse abolita dal talent. Un addio sereno, dettato da logiche di produzione "Non ho litigato con Maria, anzi le sarò sempre grata per l'esperienza che mi ha fatto vivere. Semplicemente gli autori mi dissero che non vedevano più la recitazione come ambito di interesse".



La Mari non ha però abbandonato il ruolo di maestra e sotto la sua ala sono cresciute professioniste come Serena Autieri e Giusy Buscemi. Una vocazione più che una semplice professione per lei: "Gli allievi sono come una famiglia, per me è una gioia vedere i miei ragazzi affermarsi".