Fiorello, stile olimpionico per smaltire la pancetta

Corteggiatissimo dalla televisione, Fiorello per ora si sta godendo un'estate tutto relax insieme alla moglie Susanna e alla figlia Angelica come dimostrano gli scatti di Diva e Donna. Vacanze all'insegna del low-cost per la famiglia, che sul litorale sardo ha optato per la spiaggia libera portandosi dietro solo l'ombrellone, una sdraietta e qualche telo mare.

Ma quando arriva l'ora di tuffarsi in acqua lo showman tira fuori tutta la sua attrezzatura: cuffia in testa e occhialini, per smaltire la pancetta in eccesso. Fiorello tenta di eliminare i chiletti in più con lunghe nuotate in acqua insieme alla figlia. Ci pensa lei ad allenarlo e a fargli ritrovare la linea, in modo che il suo papà sia in perfetta forma per la prossima stagione televisiva.



Anche quest'anno niente spiagge glamour per lo showman, che ad agosto preferisce fuggire nella sua casa nel cagliaritano e piantare l'ombrellone tra i comuni mortali, lontano dalla luce dei riflettori. Come a Roma, anche qui le sue giornate sono all'insegna del basso profilo: spesa, jogging e lunghi bagni di sole in spiaggia insieme alla famiglia.