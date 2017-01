Fiorello balla, canta e duetta con Mina

12:27 - Monologhi, canzoni, balli, gag, duetti d'eccezione con Mina e Tony Renis, sorprese per il pubblico: Fiorello torna nei teatri con "L'Ora del Rosario". In due ore lo showman racconta vizi e virtù del nostro tempo e prende di mira un po' tutti, social compresi, e l'abitudine di commemorare i morti con frasi retoriche. Lo show è partito da Montecatini e sarà in giro nei teatri di provincia su e giù per l'Italia.

Accompagnato sul palco dalla sua band, Fiorello gioca tra pop e swing con cover e inventando incontri musicali inediti come quello tra Orietta Berti e Vasco Rossi. Imita Zucchero, Ramazzotti, Venditti, Mengoni, Ferro, Negramaro e l'amico di sempre Lorenzo Jovanotti. Emoziona la voce di Mina che invita Fiorello a cantare con lei sulle note di "Baby it's cold outside", il duetto inciso insieme a Lugano.



Sui maxi schermi irrompe anche Tony Renis ed è il momento di "Quando quando quando". Rosario veste i panni del prete, poi quelli del crooner, dell'uomo qualunque alle prese con dentista, moglie, figlia e una mamma anziana ma tecnologica. Si trasforma in Romeo innamorato (ma non troppo) della sua Giulietta (in una parentesi dedicata a 'Shakespeare era siciliano?' con introduzione di Roberto Giacobbo da 'Voyager') per poi riprendere i toni ecclesiali in un'altalena continua tra sacro e profano. Standing ovation assicurata.