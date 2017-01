Fiorello-Baldini, la coppia è scoppiata

15:54 - Divorzio ufficiale per l'inossidabile coppia radiofonica formata da Marco Baldini e Fiorello. Ad annunciarlo la stesso Baldini all'Ansa: "I miei problemi personali non mi consentono più di essere affidabile. Non sono più in grado di garantire un buon livello di professionalità, preferisco non danneggiare la trasmissione e lasciarla". Una separazione pacifica per lo speaker: "Nessun problema con Rosario e con Radio1. Faccio un passo indietro per rispetto".

"Avremmo voluto che restasse" ha scritto Fiorello su Twitter, prima di spiegare che "prendiamo atto della decisione di Marco, ma ci dispiace tantissimo perdere uno come lui. Io lavorerei con Baldini a vita ma ognuno è libero di fare le sue scelte. Se per lui va bene così, ok. Prima o poi ci si rincontra. Per me è importante che lui stia bene e che non si cacci nei guai. Tutto il resto viene dopo".



Dopo le scorribande giovanili su Radio Deejay, i tormentoni 'cult' di Viva Radio2 e mille avventure insieme tra radio, tv, teatro, spot pubblicitari e web; i due 'bad boys' del varietà radiofonico si erano ritrovati in versione 2.0 nell'appuntamento mattutino di Fiorello con la sua Edicola. Infine l'irruzione nel tempio istituzionale dell'ammiraglia di Radio Rai, per fare il controcanto ironico alle news in Fuori programma.



Poi qualcosa ha cambiato i piani di Baldini e, dopo una clamorosa intervista in cui parlava nuovamente dell'inferno del gioco d'azzardo, è iniziato un suo andirivieni sempre più insistente; con la parallela crescita come spalla di Fiorello dell'imitatrice Gabriella Germani, ospite fissa della trasmissione.



Da qualche giorno, prendendo atto della sua assenza, Radio1 aveva cancellato Baldini dalla sigla della trasmissione. E' arrivata quindi la conferma ufficiale dell'addio o, forse, di un arrivederci. Anche il direttore di Radio1, Flavio Mucciante è sorpreso e dispiaciuto: "Con Baldini avevamo avuto una sintonia immediata. Ci auguriamo che, una volta passato questo momento, la coppia più amata della radio si possa ricostituire sulla nostra rete".