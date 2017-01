Fiction Mediaset, arriva “Liberi Sognatori”: una nuova linea di produzione

TaoDue lancia "Liberi Sognatori", ciclo di quattro film per la tv che saranno girati a partire dall'autunno 2016. Inaugurerà una nuova linea di prodotto ispirata a persone di valore: un passo del percorso di evoluzione della fiction Mediaset che si svilupperà nelle prossime stagioni. Ma torneranno anche i racconti di grande impegno civile con "Chiamatemi Francesco", prima fiction al mondo sulla vita di Bergoglio, in onda in autunno su Canale 5.