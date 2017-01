Fiammetta Cicogna, bikini "wild" e sportivo

Dopo aver affrontato i leoni bianchi in sudafrica e aver incontrato i pinguini a Capo di Buona Speranza, Fiammetta Cicogna si gode finalmente un po' di meritato riposo sulla spiaggia di Taormina in compagnia di un amico. L'esploratrice di "Wild-Sun" per una volta mette da parte imbragature e protezioni, per sfoggiare un bikini perfetto che esalta il suo fisico sportivo.