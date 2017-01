13 gennaio 2015 Festival di Sanremo: accanto a Carlo Conti ci saranno Emma e Arisa Presentata la 65.edizione del Festival. Le parole d'ordine sono "divertimento e cantabilità dei brani in gara", con un occhio alle radio e ai giovani Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

14:17 - "Tutti cantano Sanremo". Con questo slogan Carlo Conti ha aperto ufficialmente l'avventura della 65.edizione del Festival, presentato in conferenza stampa al Casinò di Sanremo. Dopo settimane di voci e smentite, ufficializzata la presenza di Emma e Arisa sul palco nel ruolo di "vallette". "Abbiamo scelto le canzoni pensando alla possibilità che vengano trasmesse in radio e diventino canticchiabili per la gente" ha detto Conti.

Con una sala per l'occasione addobbata con fiori in abbondanza (ma anche la scenografia presentata in anteprima li ricorderà), la conferma più attesa è arrivata subito guardando le presenze al tavolo: insieme a Carlo Conti, dunque, ci saranno Arisa ed Emma ed è stato sottolineato come per la prima volta in quel ruolo ci siano due importanti cantanti, vincitrice una (Arisa) del Festival dell'anno scorso e l'altra (Emma) del Festival 2012.



"A Sanremo mi sento di casa - ha detto Conti -, avendo fatto tutto quello che si poteva inventare sul Festival, anche in maniera marginale e parallela al Festival. Essere ora protagonista mi riempie di gioia ma anche di tanta allegria per la consapevolezza che è una bella gara musicale. Non ho mai detto di voler riportare al centro la musica perché ho voluto farlo materialmente. Sono tutte canzoni scelte pensando al dopo - ha continuato -, al fatto che possano essere trasmesse in radio e diventare di dominio pubblico. L'obiettivo è di tirar fuori una buona parte di canzoni che possano essere canticchiate nel tempo".



Il conduttore, che è anche direttore artistico, ha quindi spiegato nel dettaglio come si articoleranno le serate. Nella prima saranno presentate 10 canzoni dei Campioni, con relativa votazione (50% giornalisti sala stampa e 50% televoto). Alla fine della puntata saranno mostrati i 6 in testa senza dire le relative posizioni. Stessa cosa la seconda serata dove ci sarà anche la prima sfida delle 8 nuove proposte. La serata del giovedì è stata chiamata "cover" perché i Campioni si metteranno in gioco tutti e 20 con brani storici reinterpretati a modo loro. Saranno votate e la "Cover" vincitrice riceverà un fiore creato appositamente. Al venerdì si entra nel vivo della gara: in aggiunta alle votazioni delle prime due sere, cambia la giuria (30% esperti, 30% giuria demoscopica, 40% televoto). Al termine della puntata si conosceranno i 16 che passano ala finale e i 4 eliminati. Sabato sera i 16 artisti in gara si affrontano con una votazione che riparte da zero. A un certo punto si conosceranno le 3 canzoni in testa e si voterà tra queste per la vincitrice.



Sul fronte degli ospiti stranieri ancora poche certezze e conferme. Tra queste la presenza degli Imagine Dragons e l'assenza dei Pink Floyd. Ci saranno invece omaggi alla memoria di Mango e Pino Daniele, recentemente scomparsi.



Ma tra tutte le novità di quest'anno, per Carlo Conti quelle più importanti sono Emma e Arisa. "La parola d'ordine per loro è quella di divertirsi, con leggerezza e spontaneità - spiega il conduttore -. La loro non sarà l'unica presenza femminile in quanto l'attrice Rocio Munoz Morales incarnerà il glamour e il fascino non italiano".



Tocca quindi proprio a loro commentare. Entrambe utilizzano senza pudori, e anche con un certo orgoglio, il termine valletta. "Per me è Sanremo un appuntamento fisso - dice Arisa -. Di base non ho mai fatto la valletta in vita mia - continua -, metterò dei grandi vestiti perché tanto non devo cantare. Spero di ricordarmi le battute e di non cadere dalle scale". Sulla stessa linea Emma: "Sono onorata di farne parte in questa veste di valletta che spero di interpretare nella maniera più aggraziata - dice Emma già calata nella parte -. Mi sembra strano essere da questa parte, spero di essere una valletta simpatica, di portare un po' di rock'n'roll e di non cadere dalle scale, anche se sarebbe un grande momento televisivo".