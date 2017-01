Festival di Sanremo 2016, Elisa ed Elton John superospiti

A margine dell'ascolto dei brani, sono state anche rese note le cover che i Campioni eseguiranno il giovedì. Patty Pravo interpreterà (con il rapper Fred De Palma), un suo brano, "Tutt'al più"; Clementino farà "Don Raffae'" di Fabrizio De André, "Amore disperato" di Nada per Dolcenera mentre Alessio Bernabei sarà la sua interpretazione di "A mano a mano" di Riccardo Cocciante.



Giocano in casa gli Stadio con l'omaggio a Lucio Dalla con la sua "La sera dei miracoli", mentre Annalisa si mette alla prova con la prima Nannini di "America". Neffa resta nel solco dello swing con "O Sarracino" di Renato Carosone, Valerio Scanu canta il Battisti di "Io vivrò (senza te)" mentre Noemi riprende la Bertè di "Dedicato". Scelta sicuramente originale per gli Zero Assoluto, che portano "Goldrake", omaggio a Pino Daniele per la coppia Caccamo-Iurato che interpreta "Amore senza fine".



I Dear Jack pescano nel repertorio del Quartetto Cetra "Un bacio a mezzanotte", scelta classica anche per i Bluvertigo con "La lontananza" di Domenico Modugno, mentre Lorenzo Fragola rispolvera "La donna cannone" di Francesco De Gregori. Irene Fornaciari resta dalle parti della sua Bologna con "Se perdo anche te" di Gianni Morandi", Ruggeri canta "A Canzuncella" degli Alunni del Sole (già da lui intepretata nell'album "Contatti"), ancora Battisti, questa volta ne "Il mio canto libero", per Francesca Michielin.



Infine un altro Carosone ("Tu vuo' fa l'americano") per Rocco Hunt, "Cuore" di Rita Pavone per Arisa e la versione italiana ("Quinto ripensamento") di Fifth Of Beethoven di Walter Murfhy, da "La febbre del sabato sera", per Elio e le storie tese.