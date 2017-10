Festeggiare i 90 anni lanciandosi con il paracadute? Si può

I sogni son desideri, cantava Cenerentola. E quello di questo mugnaio romagnolo si è infine avverato. O meglio, l'ha fatto avverare lui stesso prendendo il coraggio a quattro mani e decidendo, raggiunti i novant'anni, di buttarsi con il paracadute. "Una sensazione che in terra non si prova di sicuro" racconta Ulderico Aldini. "Sono stato felice fin dall'inizio, sono arrivato in aeroporto che ero già carico. Ero felice ancora prima di iniziare". Il volo è la sua unica passione e se da un giorno con l'altro gli proponessero di partire per un viaggio sulla luna, Ulderico accetterebbe senza indugio.