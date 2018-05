Festa per il compleanno di Cecchi Gori: tra gli invitati anche Valeria Marini

Da Pippo Franco a Lando Buzzanca, da Antonella Mosetti ad Andrea Roncato, ma soprattutto: Valeria Marini. Alla festa di compleanno di Vittorio Cecchi Gori, a Roma, c’erano tantissimi colleghi e amici di una vita, tutti riuniti a festeggiare il produttore cinematografico che si sta riprendendo dopo l’ischemia avuta a dicembre. E c’erano anche le telecamere di Pomeriggio Cinque, grazie alle quali anche gli spettatori Mediaset si sono potuti sentire “invitati” all’esclusivissimo party. “Una serata speciale, un compleanno speciale per una persona speciale” ha commentato il suo ex grande amore, Valeria Marini, seduta a fianco a lui e tenerissima nei suoi riguardi.



Mancava però l’altra donna della sua vita, Rita Rusic. Che dopo il mancato invito alla festa (a cui ha comunque partecipato uno dei suoi figli, seduto vicino a lui) non ha risparmiato dichiarazioni al vetriolo contro l’ex compagna di Cecchi Gori, riprese da diverse testate: “Tutto fatto a posta per dare fastidio alla famiglia. Quando il mio ex stava male abbiamo visto chi c’era", ha raccontato. "Ci sono persone che vengono solo quando ci sono fotografi e telecamere o addirittura li fanno venire loro, per farsi pubblicità. Facciamo subito un nome: Valeria Marini”. La showgirl sarda non ha replicato, ma a Domenica Live si era già sfogata con Barbara D’Urso: “Rita Rusic ha sempre fatto dichiarazioni non carine nei miei confronti, anche se io ho conosciuto Vittorio quando lui era già abbondantemente separato e anche se ho sempre cercato di mettere pace”.