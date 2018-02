Ferrara, badanti creano ospizio abusivo in casa di anziani ignari

Un ospizio abusivo nella casa di una coppia di anziani, dove erano ospitati senza alcuna autorizzazione altri dieci pensionati. È successo a Copparo, in provincia di Ferrara, dove i carabinieri hanno denunciato due donne. A "Pomeriggio Cinque" parla Patrizia, la figlia dei due anziani raggirati: “Io non mi capacito ancora, i miei genitori erano sicuramente ignari".



A casa della signora afflitta da demenza senile e del signore ipovedente erano stati ricavati fino a dieci posti letto. "Io non parlavo più con i miei genitori dopo aver litigato con papà – dice in lacrime la donna a Barbara D’Urso. – Sapevo solo che i miei avevano una badante. Quando ho scoperto il resto della storia ho subito denunciato il fatto ai carabinieri”.



L’accusa formulata contro le due donne è di circonvenzione di incapace perché secondo la figlia della coppia le due avrebbero raggirato i genitori promettendo assistenza domiciliare in cambio della proprietà dell’appartamento. Oltre alla denuncia di Patrizia ci sarebbe anche quella di una nipote di uno degli anziani ospitati nella finta struttura d’assistenza che avrebbe avuto dei problemi di salute durante il periodo in cui soggiornava nell’ospizio abusivo.