Ferilli, stasera "Rimbocchiamoci le maniche" per "parlare di donne e di vera democrazia"

Coraggiosa, solidale, appassionata, consapevole, che "la vera democrazia è partecipazione diretta", pronta a mettersi in gioco e a prendere posizioni "che possono piacere tanto, ma anche molto poco". Questa è Anna con cui Sabrina Ferilli torna dopo quattro anni in una fiction tv. Un personaggio che ha ideato e fortemente voluto in un film di cui va orgogliosa: "E' un privilegio raccontare un mondo partecipe, solidale, emancipato nella maniera più preziosa, in un film molto corale, con tante storie al femminile. E' il gruppo, messo sotto pressione di fronte alla volontà del datore di lavoro di chiudere la fabbrica, che vince. E poi è una vicenda di partecipazione civile e sociale, in cui ho sempre creduto. Il male di questo paese è l'individualismo: almeno la nazione si ricompatta davanti ai drammi, come vediamo in questi giorni, e scatta la solidarietà”.



"Al contrario dei format spagnoli o messicani dominanti, è stato difficile inventare di sana pianta queste storie. Per questo ho coinvolto Stefano Reali, un altro folle, coraggioso e visionario come me, con cui avevo già lavorato nella fiction Le ali della vita". Tre figli, moglie separata di Fabio (Sergio Assisi) che l'ha tradita con una collega, l'operaia Gina (Michela Andreozzi), la protagonista della fiction, una capo cucitrice, raccoglie la provocazione del sindaco uscente, Piero Pacetti (Andrea Giordana) e decide di candidarsi come prima cittadina di Offidella, piccolo centro del Lazio. In ballo c'è il futuro delle operaie, il bene comune del paese e la necessità di un esempio di dignità da dare ai suoi tre ragazzi, Caty (Benedetta Gargari) appena diciottenne, Ercole (Samuel Garofalo) nel pieno dell'adolescenza e il piccolo Ferdinando (Ilario Bellazzini) di otto anni. Contro i pronostici, Angela viene eletta, ma dovrà destreggiarsi tra avidità, ripicche e pregiudizi.



Nel cast anche Maurizio Mattioli, David Paryla, Monica Dugo, Gabriella Silvestri e Marco Falaguasta. "Il nostro tentativo - spiega Stefano Reali - è rinnovare la fiction, troppo spesso percepita come un calmante serale per persone non più giovani. Compito della tv generalista è invece veicolare informazioni importanti che magari un talk show sarebbero riservate a pochi: l'idea è far entrare chiunque in consiglio comunale o in fabbrica per vedere che succede quando si prova, in prima persona, a rimboccarsi le maniche e a fronteggiare il fuoco nemico, ma spesso anche quello amico. L'aspetto che mi è piaciuto di più nella serie è proprio la fragilità del personaggio di Sabrina, la sua vulnerabilità di fronte alle delusioni: è un sindaco perbene e per questo l'unica possibilità di fermarlo è screditarlo".



Il debutto della serie dovrà vedersela mercoledì 7 con il ritorno di Un medico in famiglia su Rai1: "La nostra messa in onda era decisa da un mese, Banfi e Scarpati dovevano andare di giovedì, ce li hanno messi contro: ben venga", conclude Ferilli, forte di un personaggio al quale ha lavorato "con insistenza e pignoleria. Mi piace lavorare e continuo a farlo così, facendo scelte di passione".