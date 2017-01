Fedez, su Italia 1 il primo instant movie

Concerti, viaggi a Miami, relax, tatuatore, amici, lezioni di canto, pranzi in famiglia e serate con la fidanzata. Per 5 mesi le telecamere hanno documentato ogni momento della giornata di Fedez . E mercoledì 9 settembre , in prima serata su Italia 1 , andrà in onda " Fedez Chronicles - Tour 2015 ", il primo instant-movie. I telespettatori, attraverso il susseguirsi di episodi e situazioni, si immergeranno nella vita reale del rapper.

Un racconto autentico, dal quale emergeranno aspetti inediti della vita e della personalità dell'artista. Il tempo sarà scandito dalla voce stessa di Fedez che in prima persona commenterà le sue vicende quotidiane con ironia, irriverenza o serietà. Rapperà la sua vita, quasi come nei testi delle canzoni che scrive. Vedremo anche un inedito diario del tour: dalla data 0 di Rimini alla trionfale prima al Mediolanum Forum di Milano, dal concerto di Firenze al live del Carroponte di Milano, fino al Collisioni Festival di Barolo.



L'instant movie racconterà il percorso artistico di Fedez, le cui rime, dalle più taglienti alle più romantiche, lo hanno portato dall'avere un pubblico di nicchia in rete, al grande successo con sold out in tutta Italia. Sceso dal palco, il lavoro di Federico non finisce. Infatti, è anche un business man che si occupa di marketing, promozione ed è produttore musicale, sempre a caccia di giovani talenti da produrre con Newtopia, la sua factory.



Fondamentale per Federico è la sua famiglia. La mamma Tatiana, il papà Franco, la nonna Luciana. E lo è anche per la sua vita professionale: ha scelto la madre Tatiana come manager. Poi c'è Giulia, con la quale ha rapporto consolidato di amore e rispetto. Molto importante per Federico è anche l'amicizia, che nella vita di un artista perennemente sotto i riflettori, è spesso un capitolo delicato. Eccolo con gli amici che condividono con lui il lavoro, primo tra tutti J-Ax, ma anche con gli amici di sempre, quelli dell'infanzia e della prima giovinezza.