Fedez: "Leone può diventare presidente degli Stati Uniti"

Fedez e Chiara Ferragni sono tra i protagonisti della seconda puntata di Emigratis, il programma di Pio e Amedeo in onda su Italia Uno. Nell’episodio, girato prima del parto, la coppia più social del momento ha modo di spiegare il perché della loro scelta di far nascere il piccolo Leone a Los Angeles.



"Così potrà avere il doppio passaporto, quando viene qui sarà coperto dall’assicurazione, non dovrà fare il visto e poi un po’ anche per la privacy", confessa il rapper. Inoltre Fedez aggiunge: "E poi se nasce qui può diventare presidente degli Stati Uniti". Una frase passata quasi inosservata al duo comico foggiano che, invece, non accetta la scelta del doppio cognome "Lucia Ferragni". "Tu la fai parlare troppo, il cognome deve essere del padre", sostengono con forza Pio e Amedeo