Non ha ancora compiuto il primo mese di vita, Leone Lucia, ed è già una star del web. Papà Fedez e mamma Chiara Ferragni, infatti, non perdono occasione per condividere sui loro profili social scatti del piccolo e le polemiche - come spesso accade in questi casi - sono presto arrivate. A raccoglierle è stato Mattino Cinque, che racconta come tra i numerosissimi like (si parla di una media di un milione di like a foto) ci siano stati anche commenti al vetriolo: chi parla di “barbarie”, chi mette in dubbio la “capacità genitoriale” dei due neogenitori e chi li accusa di aver scambiato il loro bambino per uno strumento di marketing. Le accuse sono state rispedite al mittente con un video in cui Fedez spiega: “Può non piacere o può piacere, ma non ci interessa. Abbiamo semplicemente condiviso una parentesi di vita. Nostro figlio sarebbe stato esposto inevitabilmente al pubblico”.