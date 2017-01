Fedez diventa Iena per una sera: il rapper conduttore d'eccezione

16:25 - Fedez conduttore d'eccezione per "Le Iene show". Nella puntata in onda giovedì, in diretta alle 21.10 su Italia 1, il rapper affiancherà Ilary Blasi, Teo Mammucari e la Gialappa's Band. Tra i servizi in scaletta la storia di una famiglia, composta da una coppia e da due figli, che ha deciso di allargarsi e di adottare due bambini con la sindrome di Down.

Ci sarà anche lo sviluppo di una storia raccontata due settimane fa da Giulio Golia. In quel caso le Iene si erano occupate dell'assegnazione delle case popolari a Milano: Golia aveva raccontato la storia di Ruggero, un signore di 72 anni, diabetico e invalido al 70%, che dopo aver perso il lavoro e non potendo più pagare l'affitto, si trova costretto da sette anni a vivere nella sua macchina. Dopo la messa in onda del servizio sono arrivate alla redazione tantissime offerte di aiuto. Golia è andato da Ruggero per riferirgli tutte le proposte arrivate e cercare di trovare con lui una soluzione.



Stefano Corti invece torna a vestire i panni dell'"infiltrato" e prova a irrompere "in incognito" al Forum di Assago durante la manifestazione sportiva Oktagon 2015.