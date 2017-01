Fedez-Costantino della Gherardesca, volano gli insulti su Twitter

A cominciare è stato Costantino della Gherardesca , che in un'intervista ha tirato in ballo Fedez definendolo "un rapper per bambine, la Cristina D'Avena del rap". E la risposta, puntuale, è arrivata su Twitter . Il giudice di " X Factor " l'ha infatti apostrofato come "Prostatino" in un crescendo di allusioni e insulti. Un botta e risposta che si è concluso con un "bacio". Per ora.

"Prostatino Della Gherardesca da un po' si diverte a insultarmi. Eppure ieri mi hai sorriso mentre portavi le borse della Cabello in camerino", ha replicato infatti Fedez sul social network. "Ti ecciti troppo quando vedi le borsette e partono le allucinazioni. Ho un'ernia quindi ahimé non sono riuscito a fare il galantuomo", ha subito risposto Costantino.



"Mi eccito quando vedo il nulla" ha ritwittato il rapper e della Gerardesca ha quindi postato la foto di una ecografia: "Ecco l'ecografia dell'ernia prova che 1 non posso sollevare borse e 2 hai mentito per ferire il mio glamour! (da notare l'oscuramento dell'età, Ndr)". L'ultima parola è del giudice di X Factor: "Non è una puntata di Report, non essere modesto che sei portabuste eccezionale! 3 Continua a pensarmi sempre ;) un bacio". Tanto rumore per nulla?