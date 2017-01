Fedez, al cinema l'anteprima del suo "Chronicles - Tour 2015"

Italia 1 vi aspetta all'anteprima assoluta di "Fedez Chronicles - Tour 2015"! I primi 100 che si presenteranno domenica 6 settembre alle 14 al cinema Apollo di Milano riceveranno un ingresso per una persona per assistere alla proiezione dell'atteso film del rapper. "Fedez Chronicles" andrà poi in onda su Italia 1 mercoledì 9 settembre in prima serata.