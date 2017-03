Fedez accusato di truffa scoppia in lacrime: lo scherzo di J-Ax a "Le Iene"

Durante l'ultima puntata de Le Iene è andato in onda uno scherzo terribile, ma riuscitissimo a Fedez: complice del piano è J-Ax, amico e collega del giovane rapper. L'obiettivo è di far credere a Fedez che il loro produttore abbia fatto il furbo, vendendo ai siti di bagarinaggio online la metà dei biglietti del loro tour, ma che sia stato bloccato dalla magistratura. Il risultato? I due cantanti si troveranno a suonare in palazzetti semivuoti.