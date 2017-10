20 ottobre 2017 11:32 Federica Pellegrini da Costanzo: "La verità sul triangolo Marin-Magnini" La campionessa si emoziona parlando dei suoi grandi amori

Ospite del talk di Maurizio Costanzo", Federica Pellegrini non si tira indietro quando si tocca la sfera personale. A "L'intervista" la campionessa ha infatti svelato tutta la verità sul triangolo con Luca Marin e Filippo Magnin. "Luca è stato il mio primo amore, non meritava di soffrire. con Filippo si parlava di famiglia e matrimonio, ma non ero sicura che fosse l'uomo della mia vita".

Con gli occhi lucidi dall'emozione, Federica ha ripercorso attraverso immagini e filmati entrambe le storie d'amore lasciandosi andare a sospiri e sorrisi nostalgici. "Luca è stato il primo amore, avevo 19 anni. Penso di averlo fatto soffrire molto e non se lo meritava. Ci sono voluti un po' di anni ma adesso ci siamo riappacificati" ha raccontato.



"LUCA NON SI MERITAVA DI SOFFRIRE" - L'incontro con Magnini mise infatti brutalmente fine alla loro storia d'amore. La Pellegrini non si nasconde dietro un dito e si prende le sue responsabilità. "E' stata una cosa che non siamo riusciti a contenere. Luca era distrutto ma in quel momento non mi interessava. Non lo rifarò più, le storie devono finire in modo migliore di questo".



"MAGNINI NON ERA L'UOMO DELLA MIA VITA" - L'amore con Filippo è durato sei anni, vissuti a strettissimo contatto, ma anche con lui la storia è naufragata qualche mese fa. "E' stata una mia decisione e non è stato facile. Tra noi si parlava di famiglia e matrimonio. Sono stata messa di fronte a una decisione che riguardava l'eternità e mi sono spaventata. Mi sono chiesta se Filippo fosse l'uomo della mia vita e ho avuto paura".

