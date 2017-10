Federica Panicucci festeggia 50 anni in splendida forma

"Nella vita ho fatto più di quanto immaginassi. Ho trasformato la mia passione in un lavoro, sono diventata mamma e penso di aver colto tutte le occasioni. Ho vissuto tante esperienze, positive e negative, che hanno fatto di me la donna che sono", ha confessato recentemente al settimanale "Chi".

La conduttrice di "Mattino Cinque" ha postato su Instagram una foto di quando era bambina, per condividere questo giorno bellissimo con i suoi follower: "Fifty is the new 5", ha scritto. In un altro scatto, invece, ha lanciato un piccolo mistero, fotografando una scatola vuota che conteneva un anello e ha aggiunto solo un cuore. Sicuramente sarà il regalo del nuovo fidanzato Bacini. Nozze in vista?