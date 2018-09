Federica Panicucci e Francesco Vecchi tornano al timone di " Mattino Cinque ", che ripropone al pubblico la sua collaudata formula, fatta di informazione (dalla politica alla cronaca, dall'economia al gossip) e di rubriche dedicate. Da lunedì 10 settembre, dalle 8.45 alle 11, dal lunedì al venerdì, su Canale 5 parte una nuova super stagione piena di novità per il programma curato dalla testata giornalistica Videonews . A cominciare dallo studio.

Per Federica questa è la decima edizione consecutiva mentre il giornalista è alla conduzione da tre anni. "Sia il programma sia io siamo cambiati tanto in questi anni - ha spiegato la Panicucci a 'Tv Sorrisi e Canzoni' - Il programma si è evoluto, ha cambiato forma tante volte pur mantenendo un mix vincente tra cronaca nera, rosa, attualità e costume. E' come sfogliare un settimanale dove trovi notizie di vario tipo".