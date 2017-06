Federica Carta dopo Amici: "Non ho ancora incontrato il vero amore"

Dopo aver chiuso al secondo posto tra i cantanti l'esperienza di "Amici", Federica Carta è stata intervistata da Davide Lentini ai microfoni di R101, dove ha raccontato come la sua vita sia cambiata a seguito del successo ottenuto proprio grazie al talent di Canale 5. "Sento tanta stanchezza ma è ben ripagata - spiega la ragazza di soli 18 anni - incontro ogni giorno tante persone che mi vedono come un modello ed è una bellissima responsabilità, anche se ancora fatico a rendermene conto". La giovane cantante ha parlato anche del suo nuovo album "Federica", in cui sono presenti tante sfumature della sua vita, compreso il lato amoroso ed emotivo: "Non credo di avere già incontrato l'amore, probabilmente non so nemmeno cosa significhi innamorarsi. Ma adesso non voglio pensarci, sono tranquilla" commenta Federica che poi si sofferma sullo speciale rapporto che la lega a Elisa: "Oltre ad essere la mia coach, per me è come una sorellona. Ci campiamo e sono contenta che il nostro rapporto non sia cambiato dopo il talent."